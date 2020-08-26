Pursaklar'da "Purbal" hasadı yapıldı Pursaklar'ın Sirkeli Mahallesi'nde doğal yöntemlerle üretilen balın "Purbal" adıyla markalaşması ve kalitesinin artırılması amacıyla belediye tarafından bal üretimi gerçekleştirildi.

Pursaklar'ın Sirkeli Mahallesi'nde doğal yöntemlerle üretilen balın "Purbal" adıyla markalaşması ve kalitesinin artırılması amacıyla belediye tarafından bal üretimi gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin önderliğinde, Pursaklar halkına "Purbal"ı anlatmak, vatandaşlar arasında tanınır hale getirerek üretimini teşvik etmek amaçlanıyor.

Başkan Çetin, Pursaklar halkını üretime yönlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Yüksek kaliteli hava ve bitki örtüsüne sahip Sirkeli bölgemizde ilk bal hasadını yapıyoruz. Mart ayında biz bu işe başlarken Sirkeli'de bal olmaz diyenler vardı. Allah'a hamd olsun bugün yüzde yüz doğal, yoğun aromalı geven balını ürettik. Purbal ismini tescilledi. Sirkeli'de arıcılığın yaygınlaşmasını istiyoruz. Ürettiğimiz balları da ilçemizde yaşayan yetim ve muhtaç ailelere dağıtacağız. Arı gibi çalışmaya üretmeye ve üreteni de desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Başkan Ertuğrul Çetin ve Başkan Yardımcıları, arıcılık kıyafetleri giyerek petekleri kovanlardan çıkardı.

Kaynak: AA