Pursaklar'da pazar alanlarında denetim
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Pursaklar'da pazar alanlarında denetim

12.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:02
Pursaklar'da pazar alanlarında denetim

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelindeki koronavirüse (Kovid-19) yönelik denetimler sürüyor.

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelindeki koronavirüse (Kovid-19) yönelik denetimler sürüyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde denetimlere ve ortak kullanım alanlarındaki dezenfekte çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Vatandaşların sağlığını korumak için pek çok çalışma yürüttüklerini kaydeden Çetin, bir yandan dezenfekte çalışmaları yaparken diğer taraftan da denetim çalışmaları gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bu kapsamda pazarların giriş ve çıkışlarında da Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri yaptığını kaydeden Çetin, "Vatandaşlarımızın ateşini ölçüyoruz ve ellerini pazara girmeden dezenfekte ediyoruz. Pazar esnafına da eldiven ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Belediye olarak gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızdan da halk sağlığı adına bu tedbirlere azami derecede dikkat etmelerini rica ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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