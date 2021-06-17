Pursaklar'da Parklar Yemyeşil ve Tertemiz
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Pursaklar'da Parklar Yemyeşil ve Tertemiz

Pursaklar'da Parklar Yemyeşil ve Tertemiz
Habermetre - Haberler | Toplum

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören park ve bahçelerde, Pursaklar Belediyesi, düzenli olarak bakım ve temizlik çalışması yürütüyor.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören park ve bahçelerde, Pursaklar Belediyesi, düzenli olarak bakım ve temizlik çalışması yürütüyor.

İlçenin birçok noktasına modern park ve bahçeler kazandıran Pursaklar Belediyesi, bu alanların her zaman bakımlı ve tertemiz olması için de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, temiz hava almak, aileleriyle güzel vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak yeri olan park ve yeşil alanlar, çok daha nezih ve temiz bir görünüme kavuşuyor. Vatandaşların daha bakımlı yeşil alanlarda dinlenebilmeleri için park ve bahçelerin bakımı yapılırken, temizlik çalışmaları da rutin olarak gerçekleştiriliyor.

Yeşil alanlardaki bakım ve onarım faaliyetlerini yakından takip eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çalışmaları yerinden inceleyerek ekiplere kolaylıklar diledi.

"Parklarımızda düzenli bakım yapıyor, yemyeşil ve tertemiz olması İçin durmaksızın çalışıyoruz"

Vatandaşların daha temiz ve düzenli bir ortamda aileleriyle birlikte vakit geçirmeleri için parklarda geniş çaplı peyzaj çalışması yürütüldüğünü belirten Başkan Ertuğrul Çetin; "Parklarımızda düzenli bakım yapıyor, yemyeşil ve tertemiz olması İçin durmaksızın çalışıyoruz. Amacımız, hemşerilerimize daha sağlıklı, temiz ve huzurlu ortamlar sunmaktır. Hemşehrilerimizin yeşil alanlardan en iyi şekilde faydalandığı, çocuklarımızın mutlu ve huzurlu şekilde parklarımızda oyunlar oynadığı bir Pursaklar için çalışmaya aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Habermetre

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