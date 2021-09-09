Pursaklar'da okumaya engel yok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pursaklar'da okumaya engel yok

Pursaklar'da okumaya engel yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ankara Pursaklar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelliler Sosyal Tesisinde gençler, kitap okuma etkinliğinde buluştu.

Ankara Pursaklar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelliler Sosyal Tesisinde gençler, kitap okuma etkinliğinde buluştu.

Pursaklar Belediyesi'nin engelli vatandaşlar için hayata geçirdiği en önemli hizmetlerin başında gelen Engelliler Sosyal Tesisi, sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak, yaşam kalitelerini yükseltmek için çeşitli sosyal ve kültürel aktivitelerle genç bireylere hizmet vermeye devam ediyor. İlçede yaşayan engelli bireylerin sosyal hayata kazandırılmasını amaçlayan Pursaklar Belediyesi tarafından, Engelliler Sosyal Tesisindeki gençlere, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve bu alışkanlıklarını geliştirmek amacıyla belirli aralıklarla kitap okuma saati düzenlenerek kitap okuma alışkanlığı kazanmaları amaçlanıyor.

"Onların yüzündeki bir tebessüm bile bizim için büyük moral ve motivasyon kaynağıdır"

Çocuklara okuma kültürünü aşılamak ve kütüphanelerden daha çok faydalanmalarını sağlamak adına okuma saatleri düzenlendiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Evlatlarımızın bir arada olduğu, keyifli vakit geçirdiği sosyal tesisimizle ilçe sakinlerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Engelli çocuklarımızın kendilerini biraz daha özgür hissetmeleri, farklı sosyal aktiviteler, spor karşılaşmaları ve kültürel programlar ile sosyal yaşam içinde daha fazla yer almalarını sağlıyoruz. Onların yüzündeki bir tebessüm bile bizim için büyük moral ve motivasyon kaynağıdır. Engelli kardeşlerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Hulusi Akar Ziya Selçuk Tanju Özcan Ekrem İmamoğlu
Magazin Düm Tek Tek Münir Özkul Derya Baykal Ferhan Şensoy
Spor Diego Marcao Umut Meraş Ozan Tufan Mert Müldür
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Pursaklar'da okumaya engel yok - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 12:51:24. #1.15#

title