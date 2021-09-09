Pursaklar'da okumaya engel yok

Ankara Pursaklar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelliler Sosyal Tesisinde gençler, kitap okuma etkinliğinde buluştu.

Ankara Pursaklar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelliler Sosyal Tesisinde gençler, kitap okuma etkinliğinde buluştu.

Pursaklar Belediyesi'nin engelli vatandaşlar için hayata geçirdiği en önemli hizmetlerin başında gelen Engelliler Sosyal Tesisi, sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak, yaşam kalitelerini yükseltmek için çeşitli sosyal ve kültürel aktivitelerle genç bireylere hizmet vermeye devam ediyor. İlçede yaşayan engelli bireylerin sosyal hayata kazandırılmasını amaçlayan Pursaklar Belediyesi tarafından, Engelliler Sosyal Tesisindeki gençlere, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve bu alışkanlıklarını geliştirmek amacıyla belirli aralıklarla kitap okuma saati düzenlenerek kitap okuma alışkanlığı kazanmaları amaçlanıyor.

"Onların yüzündeki bir tebessüm bile bizim için büyük moral ve motivasyon kaynağıdır"

Çocuklara okuma kültürünü aşılamak ve kütüphanelerden daha çok faydalanmalarını sağlamak adına okuma saatleri düzenlendiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Evlatlarımızın bir arada olduğu, keyifli vakit geçirdiği sosyal tesisimizle ilçe sakinlerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Engelli çocuklarımızın kendilerini biraz daha özgür hissetmeleri, farklı sosyal aktiviteler, spor karşılaşmaları ve kültürel programlar ile sosyal yaşam içinde daha fazla yer almalarını sağlıyoruz. Onların yüzündeki bir tebessüm bile bizim için büyük moral ve motivasyon kaynağıdır. Engelli kardeşlerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı