Pursaklar'da okullar öğrenciler için hazırlandı
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Pursaklar'da okullar öğrenciler için hazırlandı

06.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:37
Pursaklar'da okullar öğrenciler için hazırlandı

Pursaklar Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte korona virüs tedbirleri kapsamında okulları dezenfekte ediyor.

Pursaklar Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte korona virüs tedbirleri kapsamında okulları dezenfekte ediyor.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilçede hummalı bir çalışma yürüten Pursaklar Belediyesi, yeni kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte okullarda başlayan yüz yüze eğitim-öğretim dolayısıyla ilaçlama çalışması başlattı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin okullarda yoğun olarak kullandığı alanlar ile sınıflar, konferans salonları, koridor ve lavabolara kadar her alanı dezenfekte ediyor. Yapılan ilaçlama çalışmalarının ardından belediye ekipleri, her okula dezenfektan stantları yerleştirdi.

Okullarda yapılan dezenfekte çalışmalarını yakından takip eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, denetimlerde bulundu.

"En büyük önceliğimiz çocuklarımızın sağlığı"

En büyük önceliklerinin çocukların sağlığı olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Çocuklarımızın daha sağlıklı bir ortamda eğitim hayatlarına devam edebilmeleri için eğitim kurumlarımızı detaylı bir şekilde dezenfekte ediyoruz. Okullarda çocuklarımızın temas ettiği her noktayı steril hale getiriyoruz. Belli periyotlarla eğitim-öğretim yılı boyunca okullarımızda dezenfekte çalışmalarını sürdüreceğiz. Lütfen maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat edelim. Sevgili öğrencilerimize ve değerli öğretmenlerimize sağlık ve başarılar diliyorum" dedi. - ANKARA

Pursaklar'da okullar öğrenciler için hazırlandı
Pursaklar'da okullar öğrenciler için hazırlandı
Pursaklar'da okullar öğrenciler için hazırlandı
Pursaklar'da okullar öğrenciler için hazırlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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