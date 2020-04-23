Pursaklar'da ödüllerle dolu kompozisyon yarışması
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Pursaklar'da ödüllerle dolu kompozisyon yarışması

Pursaklar Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100. kuruluş yılına özel 'Çocuk ve Aile' konulu kompozisyon yarışması düzenledi.

23.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:08
Pursaklar'da ödüllerle dolu kompozisyon yarışması

Pursaklar Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100. kuruluş yılına özel 'Çocuk ve Aile' konulu kompozisyon yarışması düzenledi.

Pursaklar Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100. kuruluş yılına özel olarak düzenlenen kompozisyon yarışmasıyla, birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye tablet, üçüncüye kitap seti ve dördüncü olan yarışmacıya maske-kolonya-dezenfektan seti gibi muhteşem hediyelerle ödüllendirdi. Yarışmaya katılım sağlayan tüm yarışmacılara da maske ve kolonya hediye edildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin 100'üncü yılı kutlamaları için planlanan etkinliklerin korona virüs nedeniyle ertelenmesinin ardından Pursaklar Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukların, kompozisyon yarışması ile yazma ve hayal etme yeteneklerini sergileme fırsatı sundu. Öğrencilerin, sosyal yaşantılarını ertelediği bu dönemde arkadaşları ile girebilecekleri tatlı bir rekabet ortamı oluşturmak için gerçekleştirilen kompozisyon yarışmasında birbirinden değerli ve özgün kompozisyonlar ortaya çıktı. Geleceğin Türkiye'sini şekillendirecek olan 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören öğrenciler, milli ve manevi duyguları yaşamaları için yapılan kompozisyon yarışmasıyla bir nebze de olsa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ruhunu yaşadı.

"23 Nisan coşkusunda çocuklarımızı kompozisyon yarışmasında buluşturduk"

Korona virüsün 23 Nisan coşkusuna engel olmasını istemediklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında bu seneki 23 Nisan coşkusunda çocuklarımızı kompozisyon yarışmasında buluşturduk. Çocuk bayramına yakışan anlamlı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Dereceye giren çocuklarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Hemşehrilerimizin evlerinde kalmaya devam etmelerini rica ediyorum" dedi - ANKARA

Kaynak: İHA

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