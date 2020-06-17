Pursaklar'da meslek edindirme kursiyerleri sertifikalarını aldı
Pursaklar ilçesinde "kontrollü sosyal hayat" olarak anılan süreçte yarım kalan Halk Eğitim Merkezi kurslarını tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.
17.06.2020 12:53 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:49
Pursaklar ilçesinde "kontrollü sosyal hayat" olarak anılan süreçte yarım kalan Halk Eğitim Merkezi kurslarını tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.
Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle açılan Kurdele Nakış ve Gümüş Kazaz Örücülüğü kursunda normalleşme süreciyle yarım kalan derslerini tamamlayan kursiyerler için tören düzenlendi.
Kursu tamamlayanlar, sertifikalarını aldı. Törende, maske ve mesafe kurallarına dikkat edildi.
Kaynak: AA