Pursaklar'da mahalle konağının temeli atıldı
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Pursaklar'da mahalle konağının temeli atıldı

Pursaklar'da taziye, bayramlaşma, mevlit okutma, asker uğurlama ve kadınların özel günlerde kullanılması için belediye tarafından inşa edilecek olan Mahalle Konağının temeli atıldı.

Pursaklar'da mahalle konağının temeli atıldı
03.07.2020 12:11 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:46

Pursaklar'da taziye, bayramlaşma, mevlit okutma, asker uğurlama ve kadınların özel günlerde kullanılması için belediye tarafından inşa edilecek olan Mahalle Konağının temeli atıldı.

Temel atma töreninde konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilk etapta Altınova ve Karşıyaka mahalle konaklarının yapımına başlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Şehirleşmenin artması ile birlikte komşuluk ilişkileri giderek azalmaya başladı. Artık apartmanlardaki insanlar, komşular bile birbirini tanımayan konuma geldi. İşte biz de bu eksikliği giderme adına Mahallle Konağı projemizi hayata geçiriyoruz. Her mahallemize ayrı ayrı proje yaparak her mahallemizi birbirinden değerli kılmaya çalışıyoruz. Bütçe imkanlarımız dahilinde inşallah her mahallemize önümüzdeki yıllarda Mahalle Konağı kazandırmaya gayret göstereceğiz. Yapımına başlamış olduğumuz bu değerli eserin şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Manşet

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