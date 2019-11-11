Pursaklar'da Mahalle Buluşmaları devam ediyor

11.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:51

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve AK Parti Genel Sekreteri Ankara Milletvekili Fatih Şahin'in katılımlarıyla Halk Meclisi Mahalle buluşmaları Sirkeli'nin Yeşilyurt ve Yeşilova Mahallesi'nde gerçekleşti.



AK Parti Genel Sekreteri Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Belediye Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaşın katılımlarıyla Sirkeli'nin Yeşilyurt ve Yeşilova Mahallesi Nafi Balcı Parkı'nda Mahalle Buluşması programı düzenlendi.



'Halk Meclis Toplantısı' kapsamında mahalle sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşları tek tek dinleyen Başkan Ertuğrul Çetin, tüm isteklere çözüm önerileri sunuyor. Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği çalışmalar hakkında bilgiler vererek yapacağı hizmetler ile ilgili de vatandaşları bilgilendiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçe sakinleriyle istişarelerde bulunarak hareket edeceklerini de açıkladı.



"Projelerimizi vatandaşlarımızın taleplerine göre şekillendiriyoruz"



Vatandaşlara kapılarının ardına kadar açık olduğunu belirten Başkan Ertuğrul Çetin, "Mahalle buluşmaları ile Pursaklar'da hemşehrilerimizin sorunlarını yüz yüze dinliyoruz. Mahalle buluşmalarımızda Pursaklarlı hemşehrilerimle bir araya gelerek fikir talep ve önerilerini dinliyoruz. Hayata geçireceğimiz projeleri vatandaşlarımızın taleplerine göre şekillendiriyoruz. Hemşehrilerimizin sorunlarını not ederek ilgili birimlerimize ileterek çözüme kavuşturuyoruz. Bu buluşmalarımızı mahalle mahalle gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu anlamda bizleri yalnız bırakmayarak buluşmamıza katılan Yeşilyurt ve Yeşilova Mahallesi sakinlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.



AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin yaptığı açıklama da "Halkla birebir olmak, vatandaşların isteklerini dinlemek, istekleri de bir sonraki toplantıya kadar yapıyor olmak, bu bir öz güvendir. Vatandaşlarının karşısına söz verdiği gün ve saatte çıkan, halkına hesap vermekten çekinmeyen Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA