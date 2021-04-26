Pursaklar'da laleler çiçek açtı
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Pursaklar'da laleler çiçek açtı

Pursaklar'da laleler çiçek açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pursaklar Belediyesince park ve yeşil alanlara dikilen lale soğanları çiçek açmaya başladı.

Pursaklar Belediyesince park ve yeşil alanlara dikilen lale soğanları çiçek açmaya başladı.

Pursaklar Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünce ilçenin çeşitli yerlerine dikilen laleler, baharın kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle birlikte çiçek açtı. Kış sezonunda dikimi yapılan ve baharın gelişiyle çiçek açan laleler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ve beğeni gördü. Fotoğraf stüdyosunu aratmayan park ve bahçeleri ziyaret eden vatandaşlar çok sayıda fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

"Yaptığımız dekoratif yollar ve diktiğimiz rengarenk laleler görsel şölene dönüştü"

Lalelerin açmasıyla birlikte, ilçenin daha güzel daha canlı bir görünüme kavuştuğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Ayyıldız mahallemiz zaten laleleriyle ünlü idi. Pursaklar'da peyzaj ve çevre düzenlemesi konusunda ilçeye yakışır görüntüler ve güzellikler sunma hedefiyle ilçe genelinde yaygınlaştırdığımız lalelerimiz renk cümbüşü oluşturmaya başladı. Yaptığımız dekoratif yollar ve diktiğimiz rengarenk laleler görsel şölene dönüştü. Bol bol fotoğraf çekerek arşivleyebilirsiniz. İlçemize oldukça güzel ve modern bir siluet kazandırmak amacıyla yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmalarımızın yanı sıra çiçek dikimleri yapıyoruz. Ekiplerimiz, bahar ayları boyunca mevsimine uygun rengarenk çiçekleri Park ve bahçelerde dikimlerine devam edecek" dedi. - ANKARA

Pursaklar'da laleler çiçek açtı
Pursaklar'da laleler çiçek açtı
Pursaklar'da laleler çiçek açtı
Pursaklar'da laleler çiçek açtı
Pursaklar'da laleler çiçek açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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