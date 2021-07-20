Pursaklar'da Kurban Bayramı coşkusu
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Pursaklar'da Kurban Bayramı coşkusu

Anadolu Ajansı / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

Pursaklar Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanında yaşanan yoğunluk Kesimhanede sıra bekleyen vatandaşlar Pursaklar Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Kesgin'in konuşması ANKARA - Ankara'nın Pursaklar İlçesinde, bayram namazını kılan vatandaşlar Pursaklar Belediyesi Kurban Satış ve Kesim...

Pursaklar Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanında yaşanan yoğunluk

Kesimhanede sıra bekleyen vatandaşlar

Pursaklar Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Kesgin'in konuşması ANKARA - Ankara'nın Pursaklar İlçesinde, bayram namazını kılan vatandaşlar Pursaklar Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanına akın etti.

Pursaklar'da Kurban Bayramı coşkusu
Pursaklar'da Kurban Bayramı coşkusu
Pursaklar'da Kurban Bayramı coşkusu
Pursaklar'da Kurban Bayramı coşkusu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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