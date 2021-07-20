Pursaklar'da Kurban Bayramı coşkusu
Pursaklar Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanında yaşanan yoğunluk Kesimhanede sıra bekleyen vatandaşlar Pursaklar Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Kesgin'in konuşması ANKARA - Ankara'nın Pursaklar İlçesinde, bayram namazını kılan vatandaşlar Pursaklar Belediyesi Kurban Satış ve Kesim...
Pursaklar Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanında yaşanan yoğunluk
Kesimhanede sıra bekleyen vatandaşlar
Pursaklar Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Kesgin'in konuşması ANKARA - Ankara'nın Pursaklar İlçesinde, bayram namazını kılan vatandaşlar Pursaklar Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanına akın etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal