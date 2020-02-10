Pursaklar'da kardeşler birbirlerine hem bacanak hem elti oldular

10.02.2020 11:31 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:32

Pursaklar'da, Enise ve Mesiha Hayırlı kardeşler, Lokman ve Şeref Deringöz amca oğullarıyla evlenerek aynı gün dünya evine girdi.



İlk görüşmelerinde gönüllerini birbirlerine kaptıran çiftler, ailelerin rızasıyla nişanlanmalarının ardından evlenme kararı aldı. Belediyenin nikah salonunda gerçekleştirilen merasimde amca oğulları aynı renk kravat ve takım elbise, kız kardeşler de aynı model elbise giydi.



Çok mutlu bir gün yaşadıklarını ifade eden Mesiha Hayırlı "Allah'a şükür sevdiklerimizi aldık. Yüce Rabb'imizin sayesinde şimdi buralardayız. İnşallah daha mutlu günler bizi bekliyor." dedi.



Enise Hayırlı ise, karşılaşma anının büyülü anlardan biri olduğunu, sanki bir film karesi içerisinde hissettiğini, herkesin birbirinin ruh eşini bulduğuna inandığını ve birden hızlı bir kaynaşma sürecinin başladığını söyledi.



Lokman Deringöz de eşini ilk gördüğünde aşık olduğunu ve kısa zamanda birbirlerine uyum sağladıklarını söyledi.



Şeref Deringöz de "Heyecanlıyız, mutluyuz. Böyle farklı bir şekilde dünya evine giriyoruz" diye konuştu.



Nikah memuru Abdullah Ceylani, yoğun programı nedeniyle nikah törenine katılamayan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in selamlarını ileterek hediyelerini takdim etti. Ceylani, nikahını kıydığı çifte, evlilik cüzdanını vererek mutluluklar diledi. - ANKARA

Kaynak: İHA