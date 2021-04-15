Pursaklar'da ihtiyaç sahiplerini tebessüm ettiren çadır
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Pursaklar'da ihtiyaç sahiplerini tebessüm ettiren çadır

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Pursaklar'da ihtiyaç sahiplerini tebessüm ettiren çadır

Pursaklar Belediyesi, geçen sene olduğu gibi bu sene de ihtiyaç sahibi aileler için ilçenin farklı noktalarına 'Tebessüm Çadırı' kurdu.

Pursaklar Belediyesi, geçen sene olduğu gibi bu sene de ihtiyaç sahibi aileler için ilçenin farklı noktalarına 'Tebessüm Çadırı' kurdu.

Ramazan ayı ile birlikte hizmete açılan aşevi ile ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine sıcak yemek servisi yapan Pursaklar Belediyesi, "İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" sloganıyla durumu olmayan vatandaşlar için Tebessüm Çadırı kurdu. İlçenin belirli noktalarına kurulan çadırlara imkanı olan kişiler erzaklar bırakırken, ihtiyacı olanlar da hiç kimseye sormaksızın ihtiyacı olan ürünü alabiliyor.

Tebessüm Çadırlarının amacının ihtiyaç sahibi vatandaşların gönüllerince temel gıdalarını karşılamalarını sağlamak olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Belediye olarak Ramazan ayında bu önemli dayanışmaya öncülük ediyoruz. Kurduğumuz Tebessüm Çadırlarından ihtiyacı olan ürünleri vatandaşlarımız çekinmeden alabilirler. Geçtiğimiz Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da yardımlaşma ve dayanışmanın mutluluğunu hep birlikte yaşamak için hemşehrilerimizi Tebessüm Çadırlarımıza davet ediyorum" dedi. - ANKARA

Pursaklar'da ihtiyaç sahiplerini tebessüm ettiren çadır
Pursaklar'da ihtiyaç sahiplerini tebessüm ettiren çadır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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