Pursaklar'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Pursaklar Belediyesi, Kurban Bayramı'nda kesilen kurban etlerinden yapılan sucukları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya başladı.

Pursaklar Belediyesi, Kurban Bayramı'nda kesilen kurban etlerinden yapılan sucukları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya başladı.

Pursaklar Belediyesi, Aşevi'nde hijyen kurallarına uygun bir şekilde hazırladığı kangal sucukları ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya başladı. Dağıtım işlemlerini aşevinde takip eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, iki yıldır Kurban Bayramı sonrası bu uygulamanın devam ettiğini belirtti. Konuyla ilgili konuşan Başkan Çetin; "İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için kestiğimiz kurban etlerinden yapılan sucukların dağıtımına başladık. Kardeşlerimizin sevincini paylaşmak, onların yanında olmak ve onların dualarını almak, bizim için en büyük gurur kaynağı olmuştur. Bugün olduğu gibi yarında ihtiyaç sahibi ailelerimiz yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı