Pursaklar'da Haşerelerle Etkin Mücadele
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Pursaklar'da Haşerelerle Etkin Mücadele

Pursaklar'da Haşerelerle Etkin Mücadele
Habermetre - Haberler | Toplum

Pursaklar Belediyesi, ilçe genelinde zararlı haşerelere karşı mücadele çalışmalarına hız verdi.

Pursaklar Belediyesi, ilçe genelinde zararlı haşerelere karşı mücadele çalışmalarına hız verdi.

Pursaklar Belediyesi, larvaların kaynağında yok edilmesi için ilaçlama çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre sürüyor. Vatandaşların haşerelerden uzak sağlıklı bir yaşam sürdürmesi için çalışan ekipler, çevre ve insan sağlığına zararsız biyolojik ürünlerle ilaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda olmasına rağmen vatandaşlarını mağduriyet yaşamamaları ve rahat bir yaz dönemi geçirmeleri için çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sıcak havaların yüksek seyretmesi ile birlikte haşere türlerini en aza indirmek için parklar ve refüjler gibi yeşil alanları ilaçlarken, bir yandan da su birikintisinde oluşan larvaları kaynağında yok ediyor.

Belediye ekipleri, dere ve dere yatağı, su birikintileri, su kanalları gibi alanları kendine üreme alanı yapan sivrisinek, karasinek gibi canlıların üremelerinin önüne geçmek için etkin bir vektör mücadelesi yürütüyor.

"Ekiplerimiz, yıl boyu pandemiye karşı dezenfekte çalışması yürütürken, bir yandan da haşerelere karşı etkin bir mücadele sergiliyor"

Sinek popülasyonunun artmasını engellemek için yoğun çalışma gerçekleştirildiğini belirten Başkan Ertuğrul Çetin; "Yıl boyunca ekiplerimiz, bir yandan koronavirüs salgınına karşı dezenfekte çalışması yürütürken, bir yandan da haşerelere karşı etkin bir mücadele sergiliyor. Vatandaşlarımızın haşere ve sinekten uzak bir yaz geçirmesi için ilçemizin birçok noktasında ilaçlama çalışmalarına devam ediyoruz. Ekiplerimiz gün içerisinde ya da daha öncesinde tespiti yapılan sivrisinek üreme alanlarındaki günlük ilaçlama çalışmalarını yerine getiriyor. Sıcakların artması ile birlikte üremeye başlayan sivrisinek ve karasinek larvalarının oluşumunu engellemek için çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.

Kaynak: Habermetre

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