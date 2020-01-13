Pursaklar'da görkemli "yaren evi" açılışı

13.01.2020 11:33 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:38

Pursaklar Aile Yaşam Merkezi'nde vatandaşların yoğun katılım gösterdiği Yaren Evi'nin açılışında, genç yaren ekibinin yapmış olduğu gösteri izleyenleri büyüledi.



Pursaklar Aile Yaşam Merkezi'nde, Yaren Evi'nin açılışı görkemli bir törenle gerçekleşti. Yarenlerin 24 Oğuz boyunu temsil ettiğini bildiren Çankırı Dernekler Federasyon Başkanı Adem Can, "Yaren kültürü esasında bir insan yetiştirme kültürüdür. İnsan ruhunu, nefsini ve aklını olgunlaştırmayı temel şiar edinmiştir. Yaren kültürünü anlamak için Ahilik'ten bahsetmek gerekir. Ahilik; Anadolu Selçuklu döneminde Bizanslılara karşı Türklerin yaşamlarını, maddi ve manevi disiplin altında olmayı, toplum huzurunu sağlanmasına yardımcı olmayı ve rekabet etmeyi amaçlamıştır. Bu sebeple teşkilatın; dini, sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik yönleri vardır. Yaren Meclisi, bir büyük başağa, bir küçük başağa, bir yaran reisi ve yaranlardan oluşmaktadır. Yaranın amacı oyun ve eğlenceden ibaret değildir. Bu bir kültürdür, onu da yaşatmaya çalışıyoruz. Bu önemli kültürü yaşatmaya çalışan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'e tüm Çankırılılar adına çok teşekkür ederiz" diye konuştu.



Yaren kültürünün esasında bir insan yetiştirme kültürü olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Belediye olarak hemşehrilerimizin yıllardır özlemle beklediği tüm Ankara'ya hizmet edecek olan yaren evinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Yaren de ulusal kültürümüzü yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma görevini yüzyıllardır yerine getiren bir değerimizdir. Yaren teşkilatı, dostlardan, tanıdıklardan, arkadaşlardan oluşan ortak amaçlı ve düzenli çalışan bir kuruluştur. Günümüzde hızla değişen dünyada maalesef bu güzel geleneklerimizi yaşatacak sosyal ortamlar daralıyor. Bizlerde geleneklerimizi yaşatmak için elimizden geldiğince çaba sarf ediyoruz. Geçmişten beslenip geleceği inşa etmek adına tarihi ve kültürel mirasımızı yaşatarak koruma ilkesini gözeterek, önemsediğimiz, benimsediğimiz yaren kültürümüzü korumak ve yaşatmak amacıyla Pursaklar Yaşam Merkezi'nde "Yaren evi" açılışı ile kültürümüz gelecek nesillere aktarılmasına ortam oluşturulması sağlanıyor. Açılışını yaptığımız Yaren Evi'nin tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.



Açılış töreninin ardından yarenler gösterilerini sergiledi. Katılımcılardan yoğun bir ilgi gören gösteriler büyük alkış aldı. Yaren figürlerinin sergilendiği açılış töreninin ardından yaren yemeği yenildi.



Ahilik kültürünün bir parçası olan, geleneklere göre akşam namazından sonra başlayan, sabah namazıyla sona eren özellikle kış aylarında bir araya gelinen yaren gecelerinde sohbetler ediliyor, maniler okunuyor, oyunlar oynanıyor, sazlı sözlü vakit geçiriliyor. Sadece eğlence değil, bir dayanışma biçimi olarak görülen yaren gecelerinde, birbirine küs olanlar ise barıştırılıyor. İnsan yetiştirme, insanı hayata alıştırma, sosyal düzeni ve güvenliği sağlama gibi değerleri içinde yaşatan ve bu değerleri ileri kuşaklara aktarmaya çalışan, eğitici sosyal bir kurum haline gelen "yaren" geleneği Pursaklar'da yaşatılmaya devam edilecek.



Açılışa İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler ile Zeynep Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık, Çankırı Dernekler Federasyonu Başkanı Adem Can, belediye başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA