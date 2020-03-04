Pursaklar'da "Giysi Kumbarası" ile ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor

04.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:46

Pursaklar Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında "Giysi Kumbarası" ile vatandaşların kullanmadıkları eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde çeşitli cadde ve sokaklara "Giysi Kumbarası" yerleştirildi. Uygulama kapsamında daha önceden yerleştirilen 96 giysi kumbarasına ek olarak ilçe genelinde 100 noktaya daha yerleştirilen kutular aracılığı ile toplanan malzemeler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Kullanıma uygun kıyafetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, kullanıma uygun olmayan kıyafetler geri dönüşüme gönderiliyor.

Pursaklar Belediyesi olarak sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya çok önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Hayırseverlik, sosyal dayanışma ve yardımlaşma milletimizin önemli özelliklerinden biridir. Biz bunu ilçemizde sürekli yaşamaktayız. İhtiyaç sahibi insanlarımıza hemşehrilerim her zaman yardımcı olmaktadır. Bizler de belediye olarak eğitimden sağlığa, gıda yardımından ev bakım ve tamiratlarına, kıyafet yardımlarına kadar her alanda yaptığımız bu çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA