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Pursaklar'da fidanlar toprakla buluşturuldu

AA / Soner Aksakal - Haberler | Güncel
Pursaklar'da fidanlar toprakla buluşturuldu

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar dikildi.

PURSAKLAR, ANKARA (AA) - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar dikildi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Yuva Mahallesi'nde oluşturulan alandaki fidan dikim etkinliğine katıldı.

Etkinlik kapsamında Yuva Mahallesi'nde 1111 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Başkan Çetin, "Cumhurbaşkanımızın himayesinde başlatılan ve bugün tüm Türkiye'de gerçekleşen ağaç dikim kampanyası var. Bu kapsamda ilçe genelinde 1111 fidan dikimi gerçekleştirdik. Bu etkinliği Nezaket Okulu öğrencilerimizle Yuva Mahallemizde gerçekleştirdik." dedi.

Yuva Mahallesi'nde çeşitli çalışmalar da gerçekleştirdiklerini belirten Çetin, "Yuva Mahallemizde meydan, cami çevresi, köy çeşmesi, park alanı ve yeşil alan düzenlemesi de gerçekleştirdik." diye konuştu.

Pursaklar'da fidanlar toprakla buluşturuldu

AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri
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