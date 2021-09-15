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Pursaklar'da esnaf buluşmaları devam ediyor

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Pursaklar'da esnaf buluşmaları devam ediyor

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, üçüncüsü düzenlenen "Esnaflar Buluşması" programında bayan kuaförleri, güzellik merkezi ve başörtüsü tasarım işletmecilerini konuk etti.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, üçüncüsü düzenlenen "Esnaflar Buluşması" programında bayan kuaförleri, güzellik merkezi ve başörtüsü tasarım işletmecilerini konuk etti.

Gerçekleşen kahvaltı programına Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve bayan kuaförleri, güzellik merkezi ve başörtüsü tasarım işletmecileri katıldı. Toplumun her kesimine rahatlıkla ulaşan kuaförlere detaylı bir sunum yapan Başkan Çetin, belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Sokakların nabzını esnafların tuttuğunu belirten Başkan Çetin, "İlçemizde faaliyet gösteren bayan kuaförleri, güzellik merkezi ve başörtüsü tasarım işletmecileri ile bir araya gelerek, belediye çalışmalarımız hakkında sunum yaptık. Pursaklar Belediyesi olarak bütün esnaflarımızla yakın ilişkiler kuruyoruz. Sosyal, kültürel, temizlik ve ulaşım alanındaki sorumluluklarımızı yerine getirerek Pursaklar'ı daha yaşanabilir bir ilçe haline getiriyoruz. Katılımları için esnaflarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

"Esnaflar Buluşması" programının ardından Başkan Ertuğrul Çetin kuaförlere ilçede yapım çalışmaları devam eden Endemik Vadi, Evcil Hayvanlar Parkı ve Veterinerlik Tesisleri, Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi ve Kedi Evi'ni gezdirdi. Keyifli bir sohbet ortamında yapılan kahvaltı ve ardından düzenlenen gezi programına katılan kuaförler, belediyenin yaptığı çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Çetin'e yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - ANKARA

Pursaklar'da esnaf buluşmaları devam ediyor

Pursaklar'da esnaf buluşmaları devam ediyor

Pursaklar'da esnaf buluşmaları devam ediyor

Pursaklar'da esnaf buluşmaları devam ediyor

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Haber: Pursaklar'da esnaf buluşmaları devam ediyor - Haberler
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