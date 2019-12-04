Pursaklar'da engel yok

04.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:25

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, engelli bireyleri evlerinde ziyaret etti.



3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli vatandaşlarla bir araya gelen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, gün boyu ev ziyaretlerinde bulundu. "Pursaklar'da engelli kardeşlerimiz ve aileleri için yeni çözümler üreterek, ilçemizin sınırları içinde engelsiz hizmetler sunmaya başladık" diyen Başkan Çetin, Pursaklar'da engel olmadığına bir kez daha dikkat çekti. - ANKARA

Kaynak: İHA