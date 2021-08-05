Pursaklar'da Emek Koşu Yolu Parkı Sil Baştan Yenileniyor
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Pursaklar'da Emek Koşu Yolu Parkı Sil Baştan Yenileniyor

Pursaklar'da Emek Koşu Yolu Parkı Sil Baştan Yenileniyor
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Pursaklar Belediyesi, Emek Caddesi üzerinde bulunan Emek Koşu Yolu Parkı'nda değişim dönüşüm ve yenileme çalışmalarına başladı.

Pursaklar Belediyesi, Emek Caddesi üzerinde bulunan Emek Koşu Yolu Parkı'nda değişim dönüşüm ve yenileme çalışmalarına başladı.

İlçenin birçok noktasındaki yeşil alanlarda büyük bir değişime imza atan, bir yandan mahallelere yeni parklar kazandırırken bir yandan da mevcut parkların bakım ve yenileme çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, yeşilliği ile gözlere ve gönüllere hitap edecek olan Emek Koşu Yolu Park'ında yenileme çalışmalarına hızla başladı.

Bu kapsamda ilçe sakinlerinin çocukları ile birlikte huzur ve güven içerisinde vakit geçirebilmeleri için Emek Koşu Yolu Parkında eskiyen park ve yürüyüş yollarındaki yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Ertuğrul Çetin, yetkililerden gelinen son nokta hakkında bilgi aldı.

"Daha yeşil, daha kullanışlı alanlar yapmak için çalışıyoruz"

İlçede değişim dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Her mahallemize ve her sokağımıza çocuklarımızın ve yetişkinlerin nefes alacağı alanlar oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürürken mevcut parklarımızda da yenileme çalışmalarına devam ediyoruz. Bu kapsamda Emek Koşu Yolu Parkı'nda yenileme çalışmamıza başladık. Daha yeşil, daha kullanışlı alanlar yapmak için çalışıyoruz. Park, yepyeni bir görünüme kavuşurken çevremiz daha da güzelleşecek. İlçe sakinlerimiz yenilen parkta daha keyifli ve daha özgür vakit geçirme imkanına da sahip olacaklar. Hızla devam eden çalışmalarımızı en kısa süre içerisinde tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız" dedi.

Kaynak: Habermetre

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