Pursaklar'da Dilenci Operasyonu
Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Alınan bilgiye göre, zabıta ekipleri, özellikle cami önlerinde dilenen şahısları ilçede toplayarak, topladıkları tespit edilen paraları da tutanak altına alarak el koydu.
Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Aytaşgın, vatandaşların manevi duygularını sömürerek dilenenlere karşı gerekli işlemleri yaptıklarını belirterek, halkın da bu kişilere para vermemesi konusunda uyarıda bulundu.