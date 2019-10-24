Pursaklar'da çevre yürüyüşü

24.10.2019 18:27

Pursaklar Belediyesi ile Kaymakamlık arasında başlatılan "Pursaklar'ı Seviyorum Çevremi Temiz Tutuyorum" Projesi kapsamında yürüyüş yapıldı.

Satı İlkokulu önünden başlatılan yürüyüş Yunus Emre Caddesi'ne kadar devam etti.

Yürüyüşe, Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar yürüyüş boyunca caddelerdeki çöpleri topladı. Vatandaşlar ve esnaf da çöp temizliği yaparak yürüyüşe destek verdi.

Kaymakam Mehmet Yıldız, yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada, projenin başlamasında emeği geçen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'e teşekkür etti.

Kaymakamı Yıldız, "Amacımız Pursakları temizlemek değil onu belediyemiz yapıyor. Amacımız temizlik bilincini oluşturmak. Bu bilinci oluşturarak inşallah daha temiz bir Pursaklar için mücadele edeceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ise şunları dile getirdi:

"Özellikle gençlerimizin çevre konusunda duyarlılıklarını artırmak ve gençlerimize yaşanabilir bir ilçe, şehir ve dünya oluşturmak istiyoruz. Bu proje ile okullarda, evlerde ve caddelerde geri dönüşüm değeri olan ve doğaya zarar veren atıkların toplanmasını ve bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Ben bunun diğer şehirlere de örnek olacağını düşünüyorum."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil da etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA