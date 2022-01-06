Pursaklar'da çarşı pazarda etiket-fiyat denetimi - Haberler Ekonomi
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Pursaklar'da çarşı pazarda etiket-fiyat denetimi

Pursaklar'da çarşı pazarda etiket-fiyat denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ankara Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyatın önüne geçmek için semt pazarlarında tezgahlardaki ürünlerin etiketlerini denetleyerek, terazileri kontrol etti.

ANKARA (İHA) - Ankara Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyatın önüne geçmek için semt pazarlarında tezgahlardaki ürünlerin etiketlerini denetleyerek, terazileri kontrol etti.

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, binlerce kişinin alışveriş yaptığı semt pazarlarında vatandaşların güvenle ve huzurla alışveriş yapabilmeleri için denetimlerini sıkılaştırdı. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetim çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşların güven içerisinde alışveriş yapabilmeleri için hijyen, sağlık ve fahiş fiyat konusunda denetimler gerçekleştirerek uyarılarda bulundu.

"Fahiş fiyat denetimi, çürük ve bozulmuş gıdaların satılıp satılmadığına dair denetimler yapmaya devam ediyoruz"

Esnafların fiyat etiketlerini mutlaka tüketicinin görebileceği yerde ve doğru fiyat etiketi bulundurması gerektiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Pazarlarımızı gezerek denetimde bulunduk. Fahiş fiyat denetimi, çürük ve bozulmuş gıdaların satılıp satılmadığına dair denetimler yapmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin cebini ve sağlığını ilgilendiren konularda çok hassasız. Vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi için denetimlerimizi sürdüreceğiz" dedi. - ANKARA

Pursaklar'da çarşı pazarda etiket-fiyat denetimi

Pursaklar'da çarşı pazarda etiket-fiyat denetimi

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