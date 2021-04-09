Pursaklar'da camiler Ramazan ayına hazırlanıyor
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Pursaklar'da camiler Ramazan ayına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Pursaklar'da camiler Ramazan ayına hazırlanıyor

Tüm camilerde detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiren Pursaklar Belediyesi, Camiler ve Kur'an kursları yaklaşan Ramazan ayı öncesinde steril hale getiriyor.

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Tüm camilerde detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiren Pursaklar Belediyesi, Camiler ve Kur'an kursları yaklaşan Ramazan ayı öncesinde steril hale getiriyor.

Pursaklar Belediyesi, 13 Nisan'da başlayacak olan Ramazan ayı öncesinde ilçe genelinde hizmet veren Camiler ve Kur'an kurslarında bir program dahilinde dezenfekte çalışması yaparak Ramazan ayına hazırlıyor.

Vatandaşların hijyenik ortamlarda ibadet edebilmeleri ve çocukların en temel gereksinimlerinden olan dini eğitimlerini sağlıklı ve steril koşullarda almaları için yoğun dezenfekte çalışmaları yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki Camiler ve Kur'an kurslarını dezenfekte ederek eğitime hazır hale getirdi.

"Cami ve Kur'an kurslarında yoğun dezenfekte çalışmaları yürütüyoruz"

İlçe halkının ibadetlerini huzurlu bir şekilde yapmaları için dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Cami ve Kur'an kurslarında dezenfekte çalışmaları yaparak hemşehrilerimizin sağlıklı ortamlarda ibadet edebilmeleri ve Kur'an-ı Kerim eğitimi görecek olan öğrencilerimizin daha nezih, hijyenik ve güvenli bir ortamda eğitim almaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediye olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirirken vatandaşlarımızın da mutlaka maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami derecede dikkat etmeyi ihmal etmemelerini rica ediyoruz. İlçe sakinlerimizin sağlığını korumak adına dezenfekte çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Pursaklar'da camiler Ramazan ayına hazırlanıyor
Pursaklar'da camiler Ramazan ayına hazırlanıyor
Pursaklar'da camiler Ramazan ayına hazırlanıyor
Pursaklar'da camiler Ramazan ayına hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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