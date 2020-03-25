Pursaklar'da Beyaz Masa 7/24 korona mesaisinde Pursaklar Belediyesi Beyaz Masa, korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan ve talepleri olan vatandaşlara anında cevap verebilmek için gece gündüz hizmet veriyor.

Pursaklar Belediyesi Beyaz Masa, korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan ve talepleri olan vatandaşlara anında cevap verebilmek için gece gündüz hizmet veriyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in talimatları doğrultusunda korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Beyaz Masa'ya taleplerini bildiren vatandaşlar için ekipler seferber edildi. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar, kronik hastalar ve engelli vatandaşlar, market,

eczane ve fırın gibi noktalardan temin edilecek ihtiyaçlarını Beyaz Masa'ya bildiriyor. Vatandaşlardan gelen istekler değerlendirilerek Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerine ve Kaymakamlığa bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu'na bildirilerek taleplere anında geri dönüş yapılıyor. Beyaz Masa tarafından alınan talep de anında saha ekiplerine bildiriliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yardıma muhtaç aileler ve vatandaşların istekleri doğrultusunda gerekli alışverişler yapılarak malzemeler evlerine teslim ediliyor.

"Evde kal Pursaklar"

Korona virüs salgınında en yüksek risk grubunun 65 yaş üstü vatandaşlar olduğunu belirten Başkan Ertuğrul Çetin, "Bu süreçte vatandaşlarımızın da uyarıları hassasiyetle dikkate alması büyük önem arz etmektedir. 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum, kendinizi ve sevdiklerinizi riske atmayın. Bu kapsamda 65 yaş üstü hemşehrilerimizin dışardan temin edilmesi gereken ihtiyaçları için ekiplerimiz her daim hazırdır. Gerek Beyaz Masa, gerek Kaymakamlığımızı aramaları yeterli olacaktır. Ciddiyetle tedbirlere uymamız halinde bu salgını en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum. Hemşehrilerimiz, Beyaz Masa'ya günün her saatinde ulaşabilirler. Vatandaşlarımızın korona virüs salgınından korunmak için mümkün olduğunca evlerinden dışarı çıkmamalarını rica ediyorum" dedi.

Vatandaşlar "112, 155, 156" nolu numaraları arayarak Vefa Sosyal Destek Grubu'na, 444 9 709 nolu numarayı arayarak da Pursaklar Belediyesi Beyaz Masa birimine taleplerini iletebiliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA