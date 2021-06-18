Pursaklar'da Belediye Personeline Koronavirüs Aşısı
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Pursaklar'da Belediye Personeline Koronavirüs Aşısı

Pursaklar'da Belediye Personeline Koronavirüs Aşısı
Habermetre - Haberler | Toplum

Pursaklar Belediyesi personeli, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan yerinde koronavirüs aşı uygulaması kapsamında aşılanmaya başladı.

Pursaklar Belediyesi personeli, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan yerinde koronavirüs aşı uygulaması kapsamında aşılanmaya başladı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, Pursaklar Belediyesinin çeşitli müdürlüklerinde görev yapan işçi ve memurlara ilk doz aşıları yapıldı. Pursaklar Belediyesi personeli kendilerine dağıtılan formları doldurduktan sonra, hizmet binası içerisindeki muayene odasında sırayla BioNTech aşısı yapıldı.

Sağlık çalışanlarına kolaylıklar dileyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, salgın sürecinin sona ermesi için aşı konusunda tüm vatandaşların hassas ve istekli olması gerektiğini söyledi.

"Normal hayata bir an önce dönmemiz için tüm vatandaşlarımızın aşı olma konusunda istekli olmalarını rica ediyorum"

Belediye personelinin sıra ile aşı olmaya başladığını belirten Başkan Ertuğrul Çetin; "Mücadele ettiğimiz koronavirüse karşı Pursaklar Belediyesi olarak vatandaşlık görevimizi yerine getiriyor, üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Bugün belediyemizde çalışan işçi ve memur kardeşlerimiz aşılanmaya başladı. Normal hayata bir an önce dönmemiz için tüm vatandaşlarımızın aşı olma konusunda istekli olmalarını rica ediyorum. Bizzat Belediyemize gelerek personelimizin aşılarını yapan ilçe sağlık müdürlüğümüze ve ilk günden bugüne süreci başarı ile yürüten Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre

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