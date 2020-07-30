Pursaklar'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için kurban kesildi Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması dolayısıyla kurban kesildi.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması dolayısıyla kurban kesildi. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'nin talimatıyla Kurban Pazarı ve Kesim Tesisleri'nde dua edildi. Duanın ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı vesilesiyle belediye ekipleri tarafından kurban kesimi gerçekleştirildi. Kaynak: AA