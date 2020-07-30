Pursaklar'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için kurban kesildi
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması dolayısıyla kurban kesildi.
30.07.2020 17:04 | Son Güncelleme: 30.07.2020 17:54
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması dolayısıyla kurban kesildi.
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'nin talimatıyla Kurban Pazarı ve Kesim Tesisleri'nde dua edildi.
Duanın ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı vesilesiyle belediye ekipleri tarafından kurban kesimi gerçekleştirildi.
Kaynak: AA