Pursaklar'da atık gazeteler sanata dönüşüyor
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Pursaklar'da atık gazeteler sanata dönüşüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Pursaklar'da atık gazeteler sanata dönüşüyor

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi'nin becerikli hanımları, eski gazeteleri geri dönüşüme kazandırıp birbirinden güzel süs eşyaları yapıyor.

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi'nin becerikli hanımları, eski gazeteleri geri dönüşüme kazandırıp birbirinden güzel süs eşyaları yapıyor.

Hüma Sultan Hanım Evi'nin kurslarında kendilerini geliştiren kadınlar, kullanılmış gazete kağıtlarından sanat eseri ortaya çıkarıp, hediyelik eşyalar üreterek ürünleri günlük kullanıma kazandırıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Gürhan Yüzbaşıoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, atık gazetelerden süs eşyaları üreterek, hem çevrenin korunmasına katkı sunan hem de ev ekonomilerine katkı sağlayan kursiyerlerin, eserlerini tek tek detaylıca inceledi.

"Hanımlarımız, gerekli imkanlar sunulduğu takdirde çok güzel işler yapabiliyor"

Pursaklar'ın kadınlarının çok üretken olduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı Gürhan Yüzbaşıoğlu, "Hanım Evlerimizde birçok farklı alanda kursiyerlerimize kurslar veriyoruz. Hanımlarımız, gerekli imkanlar sunulduğu takdirde çok güzel işler yapabiliyor. Amacımız kadınların ne kadar becerikli olduğunu göstermek. Bunun yanında atık gazetelerden süs eşyası olarak kullanabileceğimiz objeler yapıp el becerilerini geliştiriyorlar. Atık malzemeler en güzel şekilde kullanılabilecek hale geliyor. Kadınlarımız ürünlerden gelir elde edip aile ekonomilerine de katkı sağlıyor. Yeni beceriler öğrenmek isteyen hanımlarımızı kurslarımıza davet ediyorum" dedi. - ANKARA

Pursaklar'da atık gazeteler sanata dönüşüyor
Pursaklar'da atık gazeteler sanata dönüşüyor
Pursaklar'da atık gazeteler sanata dönüşüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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