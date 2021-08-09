Pursaklar'da Ata Tohumları İlk Ürünlerini Vermeye Başladı

Pursaklar Belediyesince yerli tohumu korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarına başlanan 'Ata Tohumu Üretimi' projesinde ilk ürünler toplanmaya başlandı.

Pursaklar Belediyesince yerli tohumu korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarına başlanan 'Ata Tohumu Üretimi' projesinde ilk ürünler toplanmaya başlandı.

İlçe tarımının geliştirilmesi ve çiftçilerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlaması amacıyla Pursaklar Belediyesi'nin Endemik Vadi'de üretimine başladığı, "Yerli ve Milli Sebze Tohum" projesi kapsamında ektiği ata tohumları ürünlerini vermeye başladı.

Ata tohumlarından elde edilen ürünlerin ilk hasadını yapan Başkan Ertuğrul Çetin, tamamen doğal ortamda, doğal koşullarda ve doğal katkılarla elde edildiğini ifade etti.

"Hemşehrilerimizin gelecek yıl tohumları bizden"

Tarıma, üretime, üreticiye önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Yerli ve milli tohumu çoğaltmak için yaptığımız tarla ilk ürünlerini vermeye başladı. Bu işe ilgi duyan hemşehrilerimizin gelecek yıl tohumları bizden. Gelecek nesillere ata tohumlarını, yerel çeşitlerimizi aktarmak için çalışmalarımız artarak devam edecek. Pursaklar'ın yerli ve milli tarım uygulamalarıyla elde edilen sağlıklı ve güvenilir gıda konusunda da ilk sırada yer almasını sağlamak için çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Habermetre