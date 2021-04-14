Pursaklar'da aşevi hizmet vermeye başladı
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Pursaklar'da aşevi hizmet vermeye başladı

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Pursaklar'da aşevi hizmet vermeye başladı

Pursaklar Belediyesi bünyesindeki aşevi, Ramazan ayı ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelere hizmet vermeye başladı.

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Pursaklar Belediyesi bünyesindeki aşevi, Ramazan ayı ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelere hizmet vermeye başladı.

Pursaklar Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmek amacıyla kurulan aşevi, yemek pişirme mutfağı, hazırlık ve depolama alanları, modern ve hijyenik koşullara göre hazır hale getirilerek hizmete açıldı. Belediye ekiplerince aşevinde hijyenik bir ortamda hazırlanarak paketlenen sıcak yemekler, belediye ekipleri tarafından her gün ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürülerek teslim edilecek.

"Ramazan ayı boyunca her gün ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin kapılarını çalacağız"

Ramazan ayının başlaması ile birlikte aşevinin hizmete açıldığını ve 365 gün ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet vereceğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kendi elleri ile paketlediği iftarlıkları dağıtıma hazır hale getirdi. Yıllardır hayalini kurduğu aşevini hizmete açtıklarını belirten Çetin, "Aç ve açıkta kimse kalmasın diye çıkmış olduğumuz bu yolda Ramazan ayı boyunca her gün ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin kapılarını çalacağız. Yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan ayının başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Bir ve beraber nice kalabalık iftar sofralarında buluşmayı ümit ediyorum" dedi. - ANKARA

Pursaklar'da aşevi hizmet vermeye başladı
Pursaklar'da aşevi hizmet vermeye başladı
Pursaklar'da aşevi hizmet vermeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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