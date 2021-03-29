Pursaklar'da artan vakalar sonrası korona virüs teyakkuzu

Ankara Pursaklar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, artış gösteren korona virüs vakalarına karşı ilçedeki dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ankara Pursaklar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, artış gösteren korona virüs vakalarına karşı ilçedeki dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yeni tip korona virüs en çok kafe, restoran, dükkan, market, iş yeri ve toplu taşıma aracı gibi kalabalık ve kapalı yerlerde bulaşıyor. Kapalı alanlarda maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına yeterince uyulmaması daha kolay bulaşan mutasyonlu virüsün de yayılımını artırıyor.

Mutasyonlu korona virüs nedeniyle artan vaka sayılarının önüne geçmek adına Pursaklar Belediyesi dezenfekte çalışmalarını artırarak, sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınlarının sağlığı için Pursaklar Devlet Hastanesi başta olmak üzere, kamu kurumları, pazar alanları, banka ATM'leri, kıraathane, lokanta, pastane ve kafeler gibi toplu kullanıma açık olan alanlarda çalışmalarına hız verdi.

"Hemşehrilerimizin, virüsten olabildiğince uzak durabilmeleri için gayret gösteriyoruz"

Pandemiye karşı geniş kapsamlı dezenfekte çalışmaları yürüttüklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Ülke genelinde yeniden yükselişe geçen vaka sayılarındaki artış tehlikeli boyutlara ulaşmaya başladı. Riskin artarak devam ettiğini unutmamamız lazım. Belediye olarak ilçemizde pandeminin etkilerini en aza indirgemek ve korona virüs kurallarını en etkin biçimde uygulamak üzere yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Hemşehrilerimizin, virüsten olabildiğince uzak durabilmeleri için gayret gösteriyoruz. Gerek sahadaki mevcut personelimize canla başla gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Alınmış ve alınacak tedbirlere azami derecede dikkat edersek bu problemin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı