Pursaklar'da 24 Çift 07.07.17'de 'Evet' Dedi

Pursaklar Belediyesi Evlendirme Memurluğu, özel tarihlerden biri olan 07.07.2017'de 24 çiftin nikahını kıydı.



Pursaklar Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 7 Temmuz 2017'yi fırsat bilen nişanlı çiftler için bir günde 12 saat mesai yaptı. Bu özel tarihi kaçırmak istemeyen nişanlı çiftler, günler öncesinden Pursaklar Belediyesi'ne başvurarak evlenmek istediklerini beyan edip randevu alarak nikah masasına oturdu. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve evlendirme memurları nişanlı çiftleri mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak gün boyu mesai yaptı. Pursaklar Belediyesinde ve düğün salonlarında düzenlenen nikah merasimlerinde 24 çift 'evet' diyerek mutluluklarını taçlandırdı. Özel tarihleri fırsata çeviren nişanlı çiftlere belediye tarafından olarak Kur'an-ı Kerim ve duvar saati de hediye edildi. - ANKARA