Pursaklar'da 19 Mayıs'a ve Kadir Gecesi'ne özel etkinlik
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Pursaklar'da 19 Mayıs'a ve Kadir Gecesi'ne özel etkinlik

Pursaklar Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Kadir Gecesi dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Pursaklar'da 19 Mayıs'a ve Kadir Gecesi'ne özel etkinlik
19.05.2020 23:00 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:00

Pursaklar Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Kadir Gecesi dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve belediye çalışanları saat 19.19'da Pursaklar Belediyesi bahçesinde İstiklal Marşı'nı okudular.

Daha sonra Hürkuş Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Çetin ve birim müdürleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardında havai fişek ve ışık gösterileri yapıldı, etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu.

Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, AA muhabirine, 19 Mayıs'ın özel bir gün olduğunu belirterek "Belediyemizin organizasyonu ile sosyal mesafeye uymak kaydıyla temsili bir program düzenledik. Bugünün bizim için çok özel bir anlamı daha var, çünkü Kadir Gecesi. Bütün ülkemizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum." diye konuştu.

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin de Kadir Gecesi'ni kutlayarak "Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı aynı zamanda bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi. Çok güzel bir hava çok güzel bir ortam oluşturduk. Gece geç saatlere kadar programımız devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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