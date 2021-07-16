Pursaklar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
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Pursaklar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

Pursaklar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
Anadolu Ajansı / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Şehitlik Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliğine katılan vatandaşlar, Pursaklar Belediyesi tarafından hazırlanan kürsüde hatıra defterine duygu ve düşüncelerini yazdı, hatıra fotoğrafı çektirdi. Meydanda ayrıca 15 Temmuz fotoğraf sergisi de açıldı.

AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, "15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız. 15 Temmuz'un 5. yılı, 55. yılı hangi yıl olursa olsun tekrar tekrar söyleyeceğiz, Türkiye geçilmez, vatan bölünmez, ezan dinmez ve bayraklarımız asla inmeyecektir." dedi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ise "Biz o günü yaşayanlarız, asla unutmayacağız ve unutturmayacağız." diye konuştu.

Etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, 15 Temmuz konferansı düzenlendi, ilahiler ve şiirler seslendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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