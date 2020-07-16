Pursaklar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Pursaklar Belediyesinin bahçesinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinliğe, Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınan etkinlikte alana gelenlerin ateşi ölçüldü, maske kontrolü yapıldı. Ayrıca oturma düzeni de sosyal mesafe kurallarına göre hazırlandı.

Kaymakam Yıldız, etkinlikte, 15 Temmuz'u unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını söyledi.

Ülkenin her ferdinin vatanı için şehit olmaya hazır olduğunu belirten Yıldız, "Hiç kimse Türk milletinin kahramanlığını sınamasın, 15 Temmuz bunu göstermiştir." dedi.

Yıldız ve Belediye Başkanı Çetin, gazi ve şehit ailelerine hediye verdi. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Etkinlik konferans ve sela okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA