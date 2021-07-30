Pursaklar Çocuk Şenliği renkli görüntülere sahne oldu
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Pursaklar Çocuk Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Pursaklar Çocuk Şenliği renkli görüntülere sahne oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ankara Pursaklar Belediyesi tarafından 1 ay boyunca süren ve ilçenin her mahallesine sırayla kurulan Çocuk Şenliği etkinlikleri ile çocuklar, tatilin keyfini doyasıya çıkardı.

Ankara Pursaklar Belediyesi tarafından 1 ay boyunca süren ve ilçenin her mahallesine sırayla kurulan Çocuk Şenliği etkinlikleri ile çocuklar, tatilin keyfini doyasıya çıkardı.

Pursaklar Belediyesi, çocuklar için 1 ay süren "Çocuk Şenliği" ile eğlenceyi mahallelere taşıdı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği "Çocuk Şenlikleri" 1 ay boyunca oyun istasyonları ve eğlenceli etkinlikleri ile Pursaklar'ın mahallerindeki çocukları misafir etti. Temmuz ayı boyunca ilçenin farkı mahallelerinde düzenlenen şenlikte her gün çeşitli etkinlikler, illüzyon gösterileri, interaktif çocuk oyunları ve çeşitli yarışmalar düzenlendi. Alandaki oyun gruplarında gönüllerince eğlenen çocuklar bir ay boyunca tatilin keyfini çıkardı. Şenliğe katılan çocuklara patlamış mısır ve pamuk şekeri ikram edildi. Şenlik boyunca her gün etkinlik alanına gelerek çocukların mutluluğuna ortak olan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, şenliğin son gününde de çocukları yalnız bırakmadı.

"Hizmet üretmeye devam edeceğiz"

Çocukları mutlu etmek adına uzun soluklu, dolu dolu bir şenlik programı düzenlediklerini belirten Başkan Çetin, "İlçemizin her mahallesinde bir ay boyunca çocuklarımızın dolu dolu eğlenmeleri için Çocuk Şenliği düzenledik. Tüm çocukların gülmeye, eğlenmeye ve oynamaya hakkı olması nedeniyle her mahallemize misafir olarak kurmuş olduğumuz oyun istasyonları ve çeşitli etkinliklerle gönüllerince eğlenmelerini sağladık. Bizlerde her gün şenlik alanını ziyaret ederek onların heyecanlarına ve sevinçlerine ortak olduk. Yeni etkinliklerle ilçe sakinlerimizin yüzünü güldürmeye ve eğlenceli zaman geçirmeleri için hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Pursaklar Çocuk Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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