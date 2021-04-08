Pursaklar Belediyesinin 2020 yılı faaliyet raporu meclisten geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pursaklar Belediyesinin 2020 yılı faaliyet raporu meclisten geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Pursaklar Belediyesinin 2020 yılı faaliyet raporu meclisten geçti

Pursaklar Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporunun görüşüldüğü toplantıda rapor, oy çokluğuyla meclisten geçti.

Pursaklar Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporunun görüşüldüğü toplantıda rapor, oy çokluğuyla meclisten geçti.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen nisan ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Başkan Çetin, Pursaklar Belediyesinin 2020 yılı yatırım, hizmet ve çalışmalarını kapsayan faaliyet raporunu hazırlanan sunum ile meclis üyelerine anlattı. Eğitimden sağlığa, kültürden sosyal hizmet alanlarına kadar hayatın farklı birçok noktasında hizmet ürettiklerini belirten Çetin, "Son derece açık ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hizmet belediyeciliği anlayışı ile hemşehrilerimizin gönüllerine hitap etmeye çalışıyoruz. Belediye bütçesini en iyi şekilde kullanmaya çalışıyor, gereksiz harcama yapmıyoruz. Pursaklar'ı adından söz edilir bir ilçe haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ederek, gelecek güzel günlerde eserlerimizle adımızdan söz ettirmeye devam edeceğiz" dedi.

Pandemi ile yapılan mücadelenin yanı sıra geçen yıl hayata geçirilen projeler, devam eden çalışmaların anlatılmasının ardından faaliyet raporu meclis üyelerinin oylarına sunuldu. AK Parti, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin faaliyet raporu üzerine görüşlerini bildirmesinin ardından rapor, İYİ Parti'nin ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

2020 yılı faaliyet raporunun oy çokluğu ile kabul edilmesinin ardından teşekkür konuşması yapan Başkan Ertuğrul Çetin, "Tüm zorluklara ve korona virüsten kaynaklı yaşanan olumsuzluklara rağmen son bir yıl içerisinde Pursaklar'ın değişimi ve gelişimi için önemli çalışmalar yürüttük. Bu süreçte canla başla çalışan tüm mesai arkadaşlarıma, ilçemizi kalkındırmak adına yapılan her türlü projeye destek sunan meclis üyelerimize ve hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Pursaklar Belediyesinin 2020 yılı faaliyet raporu meclisten geçti
Pursaklar Belediyesinin 2020 yılı faaliyet raporu meclisten geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Haydar Akar Cahit Özkan Ziya Selçuk Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Alişan Cem Yılmaz Hazal Kaya
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pursaklar Belediyesinin 2020 yılı faaliyet raporu meclisten geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 11:50:50. #1.14#
title