Pursaklar Belediyesinden toplu sünnet şöleni

Başkentli çocuklar, Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen şölen ile toplu sünnet edildi.

Başkentli çocuklar, Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen şölen ile toplu sünnet edildi.

Pursaklar Belediyesi tarafından, Ankara Çocuk Evleri Sitesi'nde toplu sünnet şöleni düzenlendi. Başkentli çocukları, belediye tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında ücretsiz şekilde sünnet edildi.

Çocukların yüzlerindeki heyecana ve sevince ortak olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Çocuk evlerinde gerçekleştirdiğimiz sünnet şöleninde çocuklarımız çok eğlendi. Yüzlerindeki gülücük hiç eksik olmasın. Allah damatlıklarını da göstersin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı