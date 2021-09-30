Pursaklar Belediyesinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kültür gezisi - Haberler
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Pursaklar Belediyesinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kültür gezisi

AA / Soner Aksakal - Haberler | Güncel
Pursaklar Belediyesinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kültür gezisi

Pursaklar Belediyesi "15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni, Millet Camisi'ni ve Millet Kütüphanesi'ni Görmeyen Kalmasın" Projesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kültür gezisi düzenledi.

Pursaklar Belediyesi "15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni, Millet Camisi'ni ve Millet Kütüphanesi'ni Görmeyen Kalmasın" Projesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kültür gezisi düzenledi.

Pursaklar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün organizasyonu ile düzenlenen gezinin ilki gerçekleştirildi.

Ücretsiz olarak düzenlenen geziye katılanlar rehber eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni, Millet Camisi'ni ve Millet Kütüphanesi'ni gezerek detaylı bilgi aldı.

Geziye katılan vatandaşlar, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'e teşekkür etti. Gezilerin devam edeceği, gezilere her yaştan katılımın olabileceği belirtildi.

Pursaklar Belediyesinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kültür gezisi

Pursaklar Belediyesinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kültür gezisi

Pursaklar Belediyesinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kültür gezisi

Pursaklar Belediyesinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kültür gezisi

AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Pursaklar Belediyesinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kültür gezisi - Haberler
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