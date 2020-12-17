Pursaklar Belediyesinde iş arayanlara destek için istihdam şefliği oluşturuldu
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Pursaklar Belediyesinde iş arayanlara destek için istihdam şefliği oluşturuldu

17.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:38
Pursaklar Belediyesinde iş arayanlara destek için istihdam şefliği oluşturuldu

Pursaklar ilçesinde belediye bünyesinde oluşturulan "Halkla İlişkiler İstihdam Şefliği" birimi vatandaşlara iş bulmaları konusunda yardımcı oluyor.

Pursaklar ilçesinde belediye bünyesinde oluşturulan "Halkla İlişkiler İstihdam Şefliği" birimi vatandaşlara iş bulmaları konusunda yardımcı oluyor.

İlçede işçi ve işveren arasında köprü sağlamak için kurulan birimde toplanan başvurular firmalara gönderiliyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yaptığı açıklamada, firma yetkilileri ile iş arayanları bir araya getirdiklerini belirtti.

Birçok vatandaşın iş bulmasına vesile olduklarını aktaran Çetin; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle belediye olarak bu zorlu günlerde insanlara yardımcı olmak için esnaflarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Çetin, ilçede istihdam oranını artırmayı hedeflediklerine değinerek "İstihdam şefliğimiz aracılığıyla yüzlerce kişiye iş kapılarını aralıyoruz. İşverenlerle görüşmelerimizi ilerleyen günlerde de artırarak vatandaşlarımıza iş kapıları bulmak için durmadan yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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