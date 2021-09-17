Pursaklar Belediyesi Yaşam Merkezinden konservatuara - Haberler
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Pursaklar Belediyesi Yaşam Merkezinden konservatuara

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Pursaklar Belediyesi Yaşam Merkezinden konservatuara

Ankara Pursaklar Belediyesi Yaşam Merkezinde eğitim alan Ferhat Kaynarçeşme, Necmettin Erbakan Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünü kazanarak, müzik kariyerinde seviye atladı.

Ankara Pursaklar Belediyesi Yaşam Merkezinde eğitim alan Ferhat Kaynarçeşme, Necmettin Erbakan Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünü kazanarak, müzik kariyerinde seviye atladı.

Geleceğin sanatçılarını yetiştirmek amacıyla profesyonel eğitim imkanı sunan Pursaklar Belediyesi'nin sağladığı destek ve imkanlarla eğitim gören Ferhat Kaynarçeşme, hedeflediği üniversitenin konservatuvar bölümüne yerleşerek büyük bir başarıya imza attı. Büyük bir mutluluk yaşayan genç sanatçı, yaşadığı bu mutluluğu Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ile paylaştı. Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra Ferhat Kaynarçeşme, Başkan Ertuğrul Çetin'i ziyaret ederek sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür etti.

"Bu azim ve kararlılıkla üniversite hayatında da başarılı olarak ülkemize çok büyük hizmetlerde bulunacak"

Ferhat Kaynarçeşme'nin elde ettiği başarıdan dolayı tebrik eden Başkan Çetin, "Pursaklar Yaşam Merkezimizde ses eğitimi alarak, Necmettin Erbakan Üniversitesi Devlet Konservatuarını kazanan Ferhat Kaynarçeşme kardeşimi tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bu azim ve kararlılıkla üniversite hayatında da başarılı olarak ülkemize çok büyük hizmetlerde bulunacak" dedi. - ANKARA

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Haber: Pursaklar Belediyesi Yaşam Merkezinden konservatuara - Haberler
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