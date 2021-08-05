Pursaklar Belediyesi tarafından 'Kuluçka ve Ana Kucağı Tesisi' hayata geçirildi
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Pursaklar Belediyesi tarafından 'Kuluçka ve Ana Kucağı Tesisi' hayata geçirildi

Pursaklar Belediyesi tarafından 'Kuluçka ve Ana Kucağı Tesisi' hayata geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Pursaklar Belediyesi, kanatlı hayvanların üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla kuluçka ve ana kucağı tesisini hayata geçirdi.

Pursaklar Belediyesi, kanatlı hayvanların üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla kuluçka ve ana kucağı tesisini hayata geçirdi.

Pursaklar Belediyesi, açılışını gerçekleştirdiği kuluçka ve ana kucağı tesisi ile son teknoloji ürünlerini kullanarak hijyenik ortamda kanatlı hayvanların üretimine başladı. Açılışla birlikte üretime geçen tesisleri ziyaret eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Dünya'ya gözlerini yeni açan civcivlerinde yumurtadan çıkış anına şahitlik etti.

Kanatlı hayvanların sağlıklı koşullarda üretim amacıyla kuluçka ve ana kucağı tesisinin üretime başladığını belirten Çetin, "Veteriner hekimlerimiz kontrolü altında kaybolmaya yüz tutmuş kanatlıları çoğaltarak doğaya salacağız. Yeni yaptığımız kuluçka ve ana kucağı tesisimizde ilk civcivlerimiz hayata merhaba dedi. Daha nicelerinin dünyaya geleceği tesisimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Pursaklar Belediyesi tarafından 'Kuluçka ve Ana Kucağı Tesisi' hayata geçirildi
Pursaklar Belediyesi tarafından 'Kuluçka ve Ana Kucağı Tesisi' hayata geçirildi
Pursaklar Belediyesi tarafından 'Kuluçka ve Ana Kucağı Tesisi' hayata geçirildi
Pursaklar Belediyesi tarafından 'Kuluçka ve Ana Kucağı Tesisi' hayata geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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