Pursaklar Belediyesi personeline etkili iletişim semineri - Haberler
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Pursaklar Belediyesi personeline etkili iletişim semineri

Pursaklar Belediyesi personeline etkili iletişim semineri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Pursaklar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, personele yönelik "Etkili İletişim ve Beden Dili" konulu eğitim semineri düzenledi.

Pursaklar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, personele yönelik "Etkili İletişim ve Beden Dili" konulu eğitim semineri düzenledi.

Belediye personeline yönelik hizmet içi eğitim çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Pursaklar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde Mahalli Eğitim Akademisi Yayınları Danışmanlık tarafından "Etkili İletişim ve Beden Dili" semineri verildi. Pursaklar Belediyesi Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim seminerine birim müdürleri başta olmak üzere çok sayıda belediye personeli katılım sağladı.

Etkili iletişim teknikleri hakkında genel bilgilendirme

Gerçekleştirilen seminerde belediye personellerine özellikle iş yaşamında etkili iletişim teknikleri, etkili ve güzel konuşma, dinleme, empati, personellerin beden dilini nasıl kullanabilecekleri ve iletişim becerilerini nasıl geliştirebileceklerine yönelik bilgiler aktarıldı. - ANKARA

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