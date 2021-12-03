Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu'nda Toprak Sanatla Buluşuyor

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediyesi Saray Nezaket Okulu'nu ziyaret ederek minik öğrencilerle birlikte çömlek yaptı.

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu eğitmenleri, çeşitli etkinliklerle minik öğrencilerinin yeteneklerini ortaya çıkarıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen çamurdan çömlek yapma etkinliği ile öğrenciler kilin nasıl işlenerek çömlek haline geldiğini öğrenerek kilden çömlek ve hayvan figürleri yaparak eğlenceli dakikalar geçirdi.

Çamura farklı şekiller vererek yeteneklerini keşfeden öğrencilerin ortaya çıkardığı ürünleri dikkatle takip eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çocuklarla birlikte çömlek yaparak mutluluklarına ortak oldu.

"Saray Nezaket Okulumuzda eğitim gören çocuklarla birlikte çamura dokunarak çömlek yaptık"

Nezaket okullarında, geleceğin hanımefendilerini ve beyefendilerinin yetiştiğini belirten Başkan Ertuğrul Çetin; "Saray Nezaket Okulumuzda eğitim gören çocuklarla birlikte çamura dokunarak çömlek yaptık. Kaybolmaya yüz tutmuş çanak, çömlek geleneğin yaşaması için geleceğimizi şekillendirecek olan çocuklarımıza çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Öğrencilerimiz hem çamura şekil veriyor, hem de çömlek yapımını deneyimleme fırsatı buluyor. Böylelikle estetik ve becerileri gelişmiş oluyor. Ayrıca çok keyif alıp güzel vakit geçiriyorlar. Miniklerimize kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri öğretmeye ve tanıtmaya yönelik faaliyetlere devam edeceğiz" dedi.

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