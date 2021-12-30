Pursaklar Belediyesi'nden yılbaşı öncesi denetim

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşına sayılı günler kala ilçe genelinde denetimlerini yoğunlaştırdı.

Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, market, manav, pastane, fırın ve kuruyemişçilerde gıda ürünlerinin kontrollerini gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yaptığı açıklamada vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla zabıta ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğünü belirterek, "Hemşehrilerimizin temizlikten temel gıdaya kadar ihtiyacı olan her ürünün fiyat denetlemesini gerçekleştiriyoruz. Özellikle gıda maddeleri konusunda vatandaşların endişelerinin ortadan kalkması amacıyla denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri

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