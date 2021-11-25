Pursaklar Belediyesi'nden Kadına Şiddete Yönelik Farkındalık - Haberler
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Pursaklar Belediyesi'nden Kadına Şiddete Yönelik Farkındalık

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Pursaklar Belediyesi'nden Kadına Şiddete Yönelik Farkındalık

Pursaklar Belediyesi tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kadına şiddeti anlatan video çekimi yapıldı.

Pursaklar Belediyesi tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kadına şiddeti anlatan video çekimi yapıldı.

Pursaklar Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü ve Kültür İşleri Müdürlüğü organizasyonu ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında Hanım Evleri Sahne Makyaj kursiyerleri tarafından kurgulanan videoda kadına yönelik şiddete dikkat çekildi.

Kursiyerler tarafından yapılan kurguda, aile içi ve kadına yönelik şiddetin çok yönlülüğü ve şiddete maruz kalmış kadınların şiddete "dur" demek ve farkındalık oluşturmak amacıyla video çekimi gerçekleştirildi.

"Gerçek hayata bu tür görüntüleri görmediğimiz bir dünya ümit ediyoruz"

Kadınlara uygulanan şiddetin hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini vurgulayan Başkan Ertuğrul Çetin; "Sahne makyajı kursiyerlerimiz ve hocamız 25 Kasım kadına yönelik şiddet günü farkındalığı için kurgu hazırladılar. Kadına yönelik fiziki, ruhsal yani kısaca her türlü şiddete sıfır tolerans diyoruz. Gerçek hayata bu tür görüntüleri görmediğimiz bir dünya ümit ediyoruz" dedi.

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