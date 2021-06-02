Pursaklar Belediyesi'nden İşletmelere Etkin Dezenfekte Çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pursaklar Belediyesi'nden İşletmelere Etkin Dezenfekte Çalışması

Pursaklar Belediyesi'nden İşletmelere Etkin Dezenfekte Çalışması
Habermetre - Haberler | Toplum

Pursaklar Belediyesi, kademeli normalleşme takvimi ile birlikte müşterilerine yeniden kapılarını açan pastane, restoran ve kafeleri dezenfekte etti.

Pursaklar Belediyesi, kademeli normalleşme takvimi ile birlikte müşterilerine yeniden kapılarını açan pastane, restoran ve kafeleri dezenfekte etti.

Bugüne kadar binlerce noktada ilaçlama çalışması yapan Pursaklar Belediyesi, 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' genelgesinde yeniden masada servis hizmeti vermeye başlayan iş yerlerinde dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Vatandaşların hijyenik ve sağlıklı bir ortam hizmet alabilmeleri için çalışmalarını yürüten Belediye ekipleri, belirlenen kurallar çerçevesinde yeniden müşterilerini ağırlamaya başlayan kafe, restoran, kıraathane ve kahvehane gibi mekanlarda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirerek steril hale getirdi.

PERİYODİK İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Pursaklar Belediyesi yetkilileri çalışmaların devam edeceğini belirterek, vatandaşlara koronavirüse karşı hijyen tedbirleri ve sosyal mesafe kuralını göz önünde bulundurmaları konusunda uyardı.

ESNAFLAR'DAN BAŞKAN ERTUĞRUL ÇETİN'E TEŞEKKÜR

Gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarından dolayı memnuniyetini belirten esnaflar ve vatandaşlar da Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'e toplum sağlığına yönelik çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Pursaklar Belediyesi'nden İşletmelere Etkin Dezenfekte Çalışması

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Antony Blinken Binali Yıldırım İbrahim Aydemir
Magazin Bergen Seda Sayan Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Ali Koç Enes Ünal Roland Garros Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pursaklar Belediyesi'nden İşletmelere Etkin Dezenfekte Çalışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 18:07:04. #1.14#

title