Pursaklar Belediyesi'nde "Sıfır Atık" Gururu
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Pursaklar Belediyesi'nde "Sıfır Atık" Gururu

Pursaklar Belediyesi'nde 'Sıfır Atık' Gururu
Habermetre - Haberler | Toplum

Pursaklar Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Sıfır Atık Yönetmeliği'nde yer alan kriterleri yerine getirerek, "Sıfır Atık Belgesi" aldı.

Pursaklar Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Sıfır Atık Yönetmeliği'nde yer alan kriterleri yerine getirerek, "Sıfır Atık Belgesi" aldı.

Atık oluşumunun azaltılması ve atıkların kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması adına, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ambalaj atığı toplama kutuları, okullar ve muhtarlıklara atık toplama kutuları, eczanelere yerleştirilen atık ilaç toplama kutusu ve Temizlik İşleri Müdürlüğünde kurulan kompost makine sistemi ile meyve, sebzelerin organik gübre haline getirilmesi gibi çevreci çalışmalarıyla adından övgüyle bahsettiren Pursaklar Belediyesi, başarılı çalışmalarının meyvesini topladı.

Söz konusu çalışmalarının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Sıfır Atık Yönetim Sistemini başarıyla sürdüren Pursaklar Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 'Sıfır Atık Belgesi' almaya layık görüldü.

"Hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizde çevreyi ve doğayı gözetiyoruz"

Çevreci, sağlıklı ve temiz bir ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Başkan Ertuğrul Çetin; "Daha temiz daha sağlıklı bir Pursaklar için 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında başlatmış olduğumuz seferberliğimiz sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazandık. Hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizde çevreyi ve doğayı gözetiyoruz. Doğaya ve çevreye olan duyarlılığımızdan asla taviz vermeden, israfın ve atık oluşumunun önüne geçilmesi ve oluşan atığın toplanarak ekonomiye yeniden kazandırma çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Bundan sonraki süreçte de aynı özveri ve gayretle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Geri dönüşümü sağlanamayan atıkların bertaraf edildiğini de dile getiren Başkan Çetin, atık geçici depolama alanında biriktirilen atıkların geri dönüşümü için ise bakanlık tarafından yetkilendirilmiş lisanslı firmalara teslim edildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Habermetre

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