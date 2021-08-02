Pursaklar Belediyesi Mobil Aşevi Osmaniye Halkının Hizmetinde
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Pursaklar Belediyesi Mobil Aşevi Osmaniye Halkının Hizmetinde

Pursaklar Belediyesi Mobil Aşevi Osmaniye Halkının Hizmetinde
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Pursaklar Belediyesi, yangından zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla Osmaniye'ye çıkarma yaptı.

Pursaklar Belediyesi, yangından zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla Osmaniye'ye çıkarma yaptı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin koordinesinde yaraları sarmaya çalışan Pursaklar Belediyesi, vatandaşların günlük temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırladığı gıda yardımlarını Osmaniye ulaştırırken, Mobil Aşevi de yangın bölgesinde mücadele eden kahramanlara hizmet ediyor.

Türkiye'nin farklı illerinde çıkan orman yangınlarına ülkenin dört bir yanından gelen yardım seferberliğine Pursaklar Belediyesinin desteği de büyüyerek devam ediyor.

"Mobil aşevimiz Osmaniye'de yangına müdahale eden kahramanlarımızın hizmetinde"

Osmaniye'de yangından zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak için, Mobil Aşevi'nin yemek dağıtımına başladığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "İlk etapta temel ihtiyaç malzemeleri olan su, yiyecek, içecek ve hijyen malzemelerini bölgeye sevk ettik. Osmaniye halkının yaralarını sarmak ve yangına müdahale eden ekiplerin ihtiyaçlarını karşılamak için Mobil aşevimiz de Osmaniye'de yangına müdahale eden kahramanlarımızın hizmetinde. Allah(cc) gücünüze güç katsın. Pursaklar dan Osmaniye'ye selamlar" dedi.

Kaynak: Habermetre

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